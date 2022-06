Junger Mann von Mallorca kommt im Ukraine-Krieg ums Leben

Ein junger Mann aus der Nähe von Manacor im Osten von Mallorca ist am Samstag (18.6.) im Ukraine-Krieg gefallen. Wie das "Diario de Mallorca" am Dienstag (21.6.) berichtet, hatte sich der 22-Jährige gemeldet, um gegen die russische Armee zu kämpfen. Bislang ist nicht bekannt, ob er das als Freiwilliger oder als Söldner tat. Er ist das erste mallorquinische Opfer des bewaffneten Konflikts, der seit Ende Februar tobt.

Der Gefallene war aus den Niederlanden in die Ukraine gereist. Aus dem spanischen Außenministerium hieß es am Montag, dass man mit der Familie des Verstorbenen in Kontakt stehe, um ihr alle Informationen zum Tod des jungen Mannes zukommen zu lassen. Von Seiten des Außenministeriums werden auch Gespräche mit den ukrainischen Behörden in der Region geführt, um die Leiche so schnell wie möglich nach Mallorca zu überführen.

Mehr freiwillige Helfer als Kämpfer

Der Mallorquiner starb in den frühen Morgenstunden von Freitag auf Samstag in einem nicht näher bezeichneten Gebiet der Ukraine. Auch über die Todesursache des jungen Mannes sind keine Einzelheiten bekannt. Zahlreiche Spanier sind in das Konfliktland gereist, um die ukrainische Armee zu unterstützen. Es ist nicht bekannt, ob der junge Mallorquiner eine militärische Ausbildung oder Kampferfahrung hatte.

Neben Kämpfern sind aber auch Dutzende von Mallorquinern seit Beginn der russischen Invasion als Freiwillige in die Ukraine gereist und engagieren sich vor allem bei sozialen Organisationen wie Per Ells, um humanitäre Hilfsgüter an die ukrainische Grenze zu bringen und Flüchtlinge, vor allem Kinder und Frauen, auf die Inseln zu bringen. Dort sollen sie in Familien unterkommen, solange der Konflikt andauert.

In den allermeisten Fällen haben diese Mallorquiner die Grenze der Ukraine nicht überschritten und schon gar nicht zu den Waffen gegriffen. /jk