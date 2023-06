Das steht im Grundsatzpapier des neuen Rechtspaktes auf Mallorca

Diese fünf Hauptbereiche haben die konservative Volkspartei PP und die Rechtspopulisten von Vox in einem Grundsatzpapier für die Balearen festgelegt. Inwiefern Vox tatsächlich als Koalitionspartner in der Regierung eine Rolle spielen wird, ist hingegen noch offen. Die designierte Ministerpräsidentin Marga Prohens strebt weiterhin eine Minderheitsregierung an. Im Folgenden das Grundsatzpapier im Wortlaut.

Freiheit - der Mensch im Zentrum des politischen Handelns Wir wollen der Politik ein Ende setzen und jene Verordnungen aufheben, die Konfrontation und Spaltung fördern oder die Einheit der Nation gefährden, indem wir die Identität und Kultur der Balearen als wesentlichen Teil des pluralistischen Reichtums Spaniens fördern. Es soll ein Bildungssystem geschaffen werden, das auf Leistung, Anstrengung, Fähigkeiten und Respekt vor den Lehrern basiert, Möglichkeiten schafft und frei von ideologischer Indoktrination ist. Die Eltern sollen die Schule für ihre Kinder frei wählen können, ebenso wie die Hauptsprache, und die Freiwilligkeit der außerschulischen Aktivitäten wird garantiert. Die Regeln, die sprachliche Zwänge mit sich bringen, werden unter der Voraussetzung, dass es in der autonomen Region zwei Amtssprachen gibt, geändert. Förderung von Handel, Industrie, Landwirtschaft und Tourismus Es werden die notwendigen Rahmenbedingungen für eine wirksame Förderung von Handel, Industrie, Landwirtschaftssektor und Tourismus als wichtigstem Wirtschaftsmotor unserer Gemeinschaft geschaffen. Zu diesem Zweck werden wir Anreize für die Unternehmertätigkeit einführen und Beihilfen zur Unterstützung von Unternehmen und Selbstständigen fördern. Wir wollen jene regionalen Steuern senken, die das Wachstum und die Entwicklung der industriellen Struktur der Balearen behindern. Wir wollen unsere Produzenten vor dem unlauteren Wettbewerb aus Drittländern schützen. Wir wollen die Steuern erheblich senken und die ineffizienten politischen Ausgaben deutlich reduzieren. All dies mit dem Ziel, dass die Wirtschaft stabile und hochwertige Arbeitsplätze schaffen kann. Verbesserung der Sozialdienste und des Gesundheitswesens In einer Gesellschaft, in der sich die Ungleichheiten und die soziale Kluft in den letzten Jahren vergrößert haben, muss sich die Sozialpolitik auf die Betreuung und den Schutz von besonders schutzbedürftigen Gruppen wie Kindern und Jugendlichen, älteren Menschen, Pflegebedürftigen, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen - mit besonderem Augenmerk auf die Suizidprävention - oder Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, konzentrieren und den Schutz und die Unterstützung von Familien durch die Erleichterung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärken. Mit diesen Zielen werden die Sozialdienste an die aktuellen Bedürfnisse angepasst, indem sie agiler und flexibler gemacht werden und die Verwaltungsverfahren vereinfacht werden, um den Bedürfnissen der Bürger durch eine persönliche, enge und gleichzeitig schnelle und effiziente Betreuung gerecht zu werden und Fortschritte in der Sozialfürsorge zu erzielen, die eine größere Gleichheit, Kohäsion und soziale Gerechtigkeit begünstigt. Die Familie ist die Lebensform, die die meisten sozialen Lasten zu tragen hat, weshalb ihr bei allen staatlichen Maßnahmen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Wir werden auch die notwendigen Reformen im öffentlichen Gesundheitssystem der Balearen durchführen, um die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern und die Wartelisten zu verkürzen, die besten Fachkräfte zu gewinnen und zu halten und bestehende Hindernisse wie die verpflichtende Sprachregelung zu beseitigen. Schutz der Frauen, unter besonderer Berücksichtigung der Minderjährigen unter Vormundschaft Die gesamte Hilfe, Unterstützung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen wird gewährleistet, wobei auch auf die Prävention, die Ermittlung der Ursachen und die sich wiederholenden Profile der Angreifer hingearbeitet wird. Die Opfer von häuslicher Gewalt, insbesondere von Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder und Gewalt gegen ältere Menschen werden unterstützt und begleitet. Auch der zunehmenden Gewalt von Kindern gegenüber ihren Eltern soll mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die spanische Regierung wird aufgefordert, die Vergewaltiger zu identifizieren, die dank des "Sólo sí es sí"-Gesetzes freigelassen wurden, und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Frauen zu schützen in dem Falle, dass einer von ihnen beabsichtigt, in unsere Region zu ziehen oder sich hier niederzulassen. Das Abgeordnetenhaus wird auch dazu aufgefordert, von denjenigen, die an der Freilassung dieser Frauenschänder mitgewirkt haben, die politische Verantwortung zu verlangen. Ebenso wird die sofortige Aufhebung dieses Gesetzes gefordert, das durch ein Gesetz ersetzt werden soll, das die Strafen für alle Vergewaltiger erhöht, bis hin zu dauerhaften Haftstrafen. Andererseits wird eine Prüfung durchgeführt, um jeden einzelnen der in den Fall des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verwickelten Personen zu identifizieren und vor Gericht zu stellen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass in unserer Gemeinschaft jeder sexistische Diskurs, ob zivil oder religiös, der Gewalt gegen Frauen fördert oder rechtfertigt, ausgerottet wird. Sicherheit und Einwanderungsmafias Die Zahl der Ankünfte von Migrantenbooten an den balearischen Küsten ist die von 199 Personen im Jahr 2018 auf 2.392 Personen im vergangenen Jahr anstiegen. Damit wurde eine konsolidierte Migrationsroute geschaffen. Die Koordinierung mit den staatlichen Sicherheitskräften angesichts möglicher Fälle von illegaler Einwanderung soll verstärkt werden, mit besonderem Augenmerk auf die organisierte Mafia, die diese fördert. Wir werden von der spanischen Regierung die Einführung neuer SIVE-Radarsysteme in unserer Region fordern.